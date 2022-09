Zac Efron en livreur de bières sur le front

Zac Efron, 34 ans et qu’on ne verra plus jamais très musclé , est le personnage principal de ce long métrage, qui raconte l’histoire incroyable mais vraie d’un jeune Américain dans les sixties. Un jour, Chickie décide d’apporter des canettes de bière à ses potes partis se battre au Vietnam pour leur remonter le moral. À voir dès le 30 septembre 2022 sur Apple TV+.

Je n’arrivais pas à croire qu’il était inspiré d’une histoire vraie. Elle commence avec un jeune gars qui a une idée vraiment idiote puis ça devient quelque chose de magique et profond. En fin de compte, il s’agit d’un geste supercool motivé par l’amitié et la compassion.

J’aime plein de choses chez Chickie, mais avant tout qu’il agit pour aider ses amis. Il a le courage d’aller au front et de concrétiser une idée dingue qu’il a eue quand il était bourré. Et en prenant cette décision, il vit une aventure folle.

J’aimerais croire que dans un bon jour et si j’étais un peu plus jeune, j’agirais comme lui. J’apprécie sa façon de penser. Jouer ce rôle m’a ouvert les yeux sur la guerre du Vietnam. On découvre ce conflit du point de vue d’un civil, ce qui est fascinant et n’a jamais été vu auparavant.