Zac Efron fait peur dans le film Gold

Cinéma : Zac Efron fait vraiment peur dans «Gold»

Le beau gosse de Hollywood ressemble à un monstre dans une nouvelle bande-annonce du film de la plateforme de streaming Stan.

Dans le thriller «Gold», Zac Efron sera méconnaissable. Et ce, pas à cause du gonflement de sa mâchoire qui avait tant fait parler. Dans un premier trailer, publié en décembre 2021, l’acteur américain de 34 ans apparaissait déjà sérieusement amoché. Mais dans la dernière bande-annonce en date du film, celui qui avait fait rire la Toile en tournant une vidéo avec son papy est à découvrir carrément défiguré. On n’ose pas imaginer le nombre d’heures qu’a dû passer le beau gosse de Hollywood au maquillage pour devenir cet homme qui, dans le désert, se retrouvera seul, en manque de tout, à lutter pour sa survie.