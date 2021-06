émigration en Australie - Zac Efron vend sa villa pour 4,8 millions de francs

Pendant plus de sept ans, Zac Efron a vécu dans sa villa située dans le beau quartier de Los Feliz à Los Angeles. Mais déjà durant la pandémie du coronavirus, il est apparu clairement que l'acteur de 33 ans était attiré par les contrées lointaines, plus précisément par l'Australie. Zac a d’ailleurs passé la quasi-totalité de l'année 2020 à Byron Bay, le paradis des surfeurs australiens, où il a également été aperçu à maintes reprises en compagnie de sa petite amie Vanessa Valladares .

Zac Efron adore le surf et se retrouver en pleine nature.

Si leur relation est aujourd’hui finie, son amour pour l’Australie semble en revanche toujours intact. Les rumeurs de déménagement sont étayées par le fait que la villa de Zac Efron à Los Angeles est actuellement en vente pour la somme de 4,8 millions de francs sur le site de l’agence immobilière de luxe The Agency .

Zac réalise un bénéfice de plus d’un million de francs

Une villa de 524 m² de surface habitable, quatre chambres à coucher et autant de salles de bains, une piscine, une maison d'hôtes et une magnifique terrasse avec vue sur Los Angeles ne se vend apparemment pas aussi facilement qu’on pourrait le penser (malgré la célébrité du propriétaire). À l'origine, Zac Efron demandait 5,3 millions pour la propriété. Il a dû baisser le prix de près de 500’000 francs pour pouvoir enfin déménager. Mais, trêve de pitié! Il fait tout de même plus d'un million de francs de bénéfice.