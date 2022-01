Nyon (VD) : Zadistes au Tribunal en campant et en dansant

Le Tribunal de la Côte n’a pas suivi les réquisitoires du Ministère public vaudois demandant une peine ferme pour deux des sept zadistes poursuivis après l’occupation et l’évacuation mouvementée de la colline du Mormont. Les jeunes activistes crient victoire.

Zadistes d’un côté, agents anti-émeutes et policiers de l’autre. Ce face à face qui pouvait faire naître des étincelles a débouché sur une ambiance de kermesse avec des jeunes qui chantent et dansent devant des forces de l’ordre flegmatiques. Sur les sept prévenus zadistes jugés lundi au Tribunal de la Côte à Nyon (VD), dix mois après l’évacuation de la colline du Mormont, deux risquaient la prison. Il n’en a rien été. Le «mobile honorable», c’est-à-dire la légitimité de sonner la révolte face à l’urgence climatique, a été retenu dans la plupart des cas.

«Un désaveu quasi total pour le Ministère public»

Contacté par 20 minutes après le délibéré, un représentant du Ministère public avait la mine des mauvais jours. «No comment», a-t-il répondu. La défense, elle, était de très bonne humeur. «C'est une victoire quasi totale pour nous et un désaveu quasi total pour le ministère public. On passe d'un réquisitoire de prison ferme à une peine pécuniaire avec sursis. Le mobile honorable», a jubilé Me Philippe Currat, avocate d’une étudiante alémanique.