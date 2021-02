Football : Zaha va cesser de s’agenouiller avant les matches

L’attaquant de Crystal Palace a déclaré qu’il allait cesser de s’agenouiller avant les matches de Premier League et qu’il souhaitait plutôt voir des actions concrètes pour lutter contre le racisme.

L’international ivoirien de 28 ans, qui s’exprimait lors du «FT Business Of Football Summit 2021», un évènement organisé par le journal économique britannique, a déclaré que ses parents lui avaient dit qu’il devait être fier d’être noir et qu’il devait «se tenir debout». «Ce geste est devenu quelque chose que nous faisons juste comme ça, et ce n’est pas suffisant pour moi», a-t-il dit. «Je ne vais pas poser le genou à terre, je ne vais pas porter ‘Black Lives Matter’ au dos de mon tee-shirt parce que j’ai l’impression que c’est comme porter une cible».