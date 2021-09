Football - Zakaria marque pour la première victoire de Gladbach

La frappe de Denis Zakaria va finir au fond pour le plus grand bonheur de Mönchengladbach.

Le début de saison de la plus suisse des équipes de Bundesliga, Mönchengladbach, n’était pas tout rose, avec un match nul et deux défaites. Mais dimanche, les coéquipiers de Yann Sommer ont retrouvé le chemin des filets et se sont imposés 3-1 dans un match – déjà – de la peur contre Arminia Bielefeld.