Zakaria et son coach Rose, la saison dernière.

Cela faisait 259 jours que le Genevois n'avait plus foulé les pelouses de Bundesliga. Blessé à la suite d'un contact fortuit avec son portier et compatriote Yann Sommer le 7 mars dernier, Denis Zakaria a longtemps souffert d'un genou, a dû passer sur le billard, avant de rejouer quelques minutes ce samedi, lors d'un nul 1-1 bêtement concédé par « Gladbach » face au Augsbourg de Ruben Vargas, pourtant réduit à dix (but de Caligiuri à la 88e).