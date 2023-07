Menace nucléaire: Zaporijjia se prépare au «pire scenario»

«Il s’agit d’une menace importante»

L’armée ukrainienne a mis en garde mardi contre «la préparation possible d’une provocation sur le territoire de la centrale de Zaporijjia, dans un avenir proche». Selon elle, des «objets similaires à des engins explosifs ont été placés sur le toit extérieur des réacteurs 3 et 4». De son côté, le Kremlin a averti d’un possible «acte subversif» ukrainien aux «conséquences catastrophiques» à la centrale.