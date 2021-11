Inditex : Zara: la fille du fondateur va prendre la tête du groupe

Marta Ortega, fille du multimilliardaire Amancio Ortega, va prendre la présidence du groupe fondé par son père, à l’occasion d’un vaste renouvellement à la tête du géant du prêt-à-porter.

Marta Ortega et son père, Amancio Ortega, fondateur du géant de l’habillement Inditex, qui possède notamment Zara et Bershka, sur une photo prise en juillet 2016.

Héritière naturelle

Inditex ne précise pas les raisons du départ de Pablo Isla, réputé proche d’Amancio Ortega. Selon le communiqué, qui évoque un processus de «renouvellement générationnel», ce changement a néanmoins été décidé «à l’initiative» de Pablo Isla et d’Amancio Ortega lui-même. Marta Ortega, née le 10 janvier 1984 de l’union entre Amancio Ortega et sa deuxième épouse Flora Perez, a occupé depuis 15 ans plusieurs postes à responsabilité dans le groupe fondé par son père, aux côtés duquel elle s’affiche régulièrement. Elle était considérée par beaucoup comme son héritière naturelle.

Vaste réorganisation

Success story

Immense fortune

Présent sur les cinq continents, il possède huit marques de prêt-à-porter, dont Zara, Stradivarius, Bershka et Massimo Dutti, et plus de 6500 boutiques implantées dans les avenues commerçantes les plus prisées. La réussite du groupe a fait la fortune de son fondateur, dernier-né d’une famille de quatre enfants et souvent considéré comme le père de la «fast fashion». Selon le magazine américain «Forbes», son patrimoine est évalué à 67 milliards d’euros (près de 70 milliards de francs). Depuis 2011, Amancio Ortega n’a plus de rôle exécutif au sein d’Inditex. Mais il continue, selon son entourage, de se rendre régulièrement au siège de son entreprise, à Arteixo, ville de 30'000 habitants située à une quinzaine de kilomètres de La Corogne, dans le nord-ouest de l’Espagne.