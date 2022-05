Angleterre : Zara Phythian condamnée à 8 ans de prison

L’actrice vue dans «Doctor Strange» a été reconnue coupable d’infractions sexuelles contre des enfants. Son mari a également été condamné.

Le verdict dans l’affaire mettant en cause Zara Phythian et son mari est tombé. L’actrice de 37 ans et son mari, Victor Marke, étaient accusés d’avoir abusé sexuellement d’une adolescente de 13 ans, ce qu’ils niaient. Le couple a donc été reconnu coupable d’infractions sexuelles contre des enfants. Celle qui a joué dans le film «Doctor Strange» en 2016, a été condamnée à 8 ans de prison. Son époux, qui avait également abusé d’une autre ado, a écopé de 14 ans.