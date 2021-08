Motocyclisme - Zarco bat le record… avant la grêle

Le pilote motocycliste le plus rapide de tous les temps sur le circuit autrichien du Red Bull Ring, à Spielberg, n’est plus l’Espagnol Jorge Martin, vainqueur cinq jours plus tôt du GP de Styrie: lors de la première séance d’essais libres du GP d’Autriche de ce week-end, son équipier dans le team Pramac-Ducati, le Français Johann Zarco, lui a ravi cette meilleure marque. Les deux pilotes Suzuki Joan Mir et Alex Rins complètent la première ligne provisoire de cette onzième manche du championnat du monde 2021.