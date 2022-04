Motocyclisme: Zarco en pole, Bagnaia blessé

Johann Zarco au guidon de sa Ducati. AFP

On a connu la pire des situations en ce samedi de qualification du GP du Portugal. Une situation d’ailleurs redoutée dès la veille, pour autant que les prévisions des météorologues portugais s’avèrent exactes. Selon eux, dès 13 heures ce 23 avril 2022, la pluie devait cesser sur cette région d’Algarve où se niche un circuit extraordinaire, sorte de «grand huit» pour amateurs d’émotions fortes sur deux, trois et quatre roues. Or, la pluie a cessé à l’heure dite, mais la piste n’a pas pour autant séché d’un seul coup!

Dès le matin, lors de la troisième séance d’essais libres MotoGP, celle au terme de laquelle les dix premiers de la hiérarchie sont qualifiés directement pour la superpole, il fallait être en action au bon moment, lors d’une fenêtre d’une vingtaine de minutes qui s’est ensuite refermée (nouvelle averse), renvoyant du même coup du très beau monde par le purgatoire (une séance de 15 minutes, les deux premiers seulement poursuivent leur journée). Bastianini (le leader du championnat), Alex Rins (son dauphin), Bagnaia (le vainqueur de la seconde course de Portimão en 2021) et Martin, «le» spécialiste avec Fabio Quartararo de la superpole, se retrouvaient ainsi en ballotage. Et en tentant le tout pour le tout – des pneus slicks pour pistes sèches -, Gardner, Nakagami, Raúl Fernández, mais surtout Enea Bastianini et Francesco «Pecco» Bagnaia allaient se retrouver au sol. Fortes douleurs au poignet droit mais pas de fracture pour Bastianini; douleurs à l’épaule droite pour Bagnaia – les premières radiographies ne laissent pas apparaître de fracture, mais le pilote italien a été transporté à l’hôpital pour y subir une résonnance magnétique.