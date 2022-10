Motocyclisme: Zarco le plus rapide sur l’Island

«Je crois qu’on avait tous oublié combien ce circuit est rapide, avec ces courbes à grande vitesse qui s’enchaînent», avoue Johann Zarco (Ducati). Cela fait depuis 2019 – Covid oblige – que le Continental Circus n’avait plus occupé le paddock «à l’ancienne» de Phillip Island, à l’extrême sud de l’Australie. Que les pilotes n’avaient plus profité autant de ce tracé générateur des émotions les plus fortes de l’année. Fluidité plutôt qu’agressivité, telle est la recette à Phillip Island, et dans cet exercice, c’est bien Zarco qui s’est montré le meilleur ce vendredi, signant les meilleurs chronos des deux premières séances d’essais libres, devant Marco Bezzecchi (Ducati) et Pol Espargaró (Honda).