Motocyclisme - Zarco met fin au règne de Marc Márquez

Alors que tout le monde pensait que Fabio Quartararo, en pole position lors des cinq derniers GP de la saison, allait encore réussir un exploit, c’est bien son compatriote Johann Zarco, qui est également son dauphin au classement intermédiaire du championnat du monde, qui a mis tout le monde d’accord … pour 11 millièmes de seconde et avant une chute à grande vitesse, dont il s’est relevé sans mal. «J’ai utilisé au mieux mon pneu neuf dans mon premier tour lancé», expliquait Zarco au pied du podium. «J’ai ensuite tenté d’améliorer encore mon chrono, mais j’ai perdu l’avant dans le virage No 5; j’ai compris immédiatement que je ne pouvais pas sauver la situation, je me suis alors concentré pour me protéger un maximum au moment du choc.» Marc Márquez (Honda) s’élancera de la deuxième ligne, Valentino Rossi (Yamaha) de la sixième, le grand perdant de ces qualifications étant Maverick Viñales (Yamaha), seulement vingt-et-unième.