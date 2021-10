États-Unis : Zayn Malik aurait frappé son ex-belle mère

Le chanteur a eu une dispute qui a mal tourné avec la maman de son ex, Gigi Hadid. Il confirme l’engueulade, pas les coups.

L’ex-membre de One Direction s’est défendu, toujours auprès du site américain: «Je nie catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid et, pour le bien de ma fille, je refuse de donner plus de détails. J’espère que Yolanda reconsidérera ses fausses allégations et progressera vers la résolution de ces problèmes familiaux en privé.» Reste que sur Twitter, le garçon a été plus loquace, confirmant bel et bien une dispute. «J’ai accepté de ne pas contester les affirmations sorties lors d’une dispute avec un membre de la famille de ma partenaire. Cette personne est entrée dans notre maison alors que ma partenaire était absente il y a plusieurs semaines. C’est, et ça aurait toujours dû rester, une affaire privée, mais il semble y avoir quelques dissensions à ce sujet. Malgré mes efforts pour nous ramener dans un environnement familial paisible qui me permet d’élever ma fille de la meilleure des façons, cette affaire a fuité dans la presse».