New York : Zayn Malik à la bière à 6 heures du matin

Le chanteur britannique ne semblait pas être dans son état normal lors d’un live donné sur Instagram.

C’est peu dire que Zayn Malik a surpris ses 38 millions d’abonnés sur Instagram avec son live du lundi 18 janvier 2021. Il était 6 heures du matin à New York, où il vit, lorsque le chanteur a pris la parole sur le réseau social pour parler de «Nobody Is Listening», album qu’il vient de sortir. Durant ce direct, le Britannique de 28 ans a bu une bière, fumé ce que certains pensent être un joint et manger une pizza, tout en écoutant à plein tube la musique de son dernier disque en date.