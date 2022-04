Zaz sera Edith Piaf à Las Vegas

États-Unis : Zaz sera Édith Piaf à Las Vegas

La chanteuse française incarnera la Môme dans une comédie musicale à voir, au plus tôt, en 2025 au Mirage.

«Le projet a été reculé à cause de la pandémie et du planning de Zaz, mais on va monter la comédie musicale, je pense en 2025 à Las Vegas. On sera en résidence au Mirage», a affirmé Langmann, dans les colonnes du «Parisien». Le Français a précisé que ce spectacle allait coûter 50 millions de dollars à produire. Le quotidien français a vu des premières images «top secrètes» de Zaz dans ce rôle. La chanteuse de 41 ans serait «bluffante». «D’abord physiquement. Avec un léger maquillage, une perruque et des habits noirs, sa ressemblance avec Piaf est troublante. Et quand la jeune quadragénaire chante «La Foule» et «Non, je ne regrette rien», on entend dans sa voix celle de Piaf, et inversément», a écrit le journal.