Football: la pépite Zeki Amdouni n’en a jamais assez de jouer

Zeki Amdouni ne cesse d’attirer les compliments. Toto Marti/Blick/freshfocus

Pourquoi? Pourquoi après une saison longue pour lui de 58 matches, Zeki Amdouni n’est-il pas parti profiter de quelques jours de vacances au soleil? Pourquoi après avoir séduit en équipe de Suisse A le Genevois se sent-il de retourner avec les M21? Pourquoi, alors qu’il a séduit les observateurs de la Super League et de la Conference League, prend-il encore le temps d’aller faire ses preuves dans un Euro M21?

Tous ceux qui le côtoient le disent: le buteur du moment n’est pas du genre à se noyer dans un verre d’eau. Au contraire, les problèmes et les questionnements complexes semblent lui glisser dessus. Alors, à ceux qui le cuisinaient pour connaître les raisons profondes qui l’ont poussé à prendre un vol mardi entre la Suisse et la Roumanie, entre l’équipe A et les M21, Zeki Amdouni a très simplement répondu: «Parce qu’on a quelque chose à terminer.»

Des M21 choyés

Pas de référence directe ici à la victoire obtenue dans la douleur jeudi face à la Norvège, qui aurait soudain donné un autre statut à la Suisse. Non. Il est plutôt question d’un projet, dans lequel l’ancien du SLO et du LS est impliqué depuis deux ans. «On a créé un groupe solide, un groupe fort. On a vécu deux ans de qualifications tous ensemble, des hauts, des bas… On a bâti quelque chose. C’est pour ça que je tenais à être là. Ce n’est pas parce qu’il m’arrive de belles choses en équipe A que ça change quoi que ce soit.»

Zeki Amdouni entre son stage avec l’équipe de Suisse A et l’Euro M21. Toto Marti/Blick/freshfocus

L’Association suisse de football ne pouvait que voir d’un bon œil la motivation débordante de sa pépite. À vrai dire, l’ASF met les petits plats dans les grands autour de son équipe M21. En plus d’un magnifique hôtel cinq étoiles au sud de Cluj, proche de charmants quartiers résidentiels de la ville, les jeunes Suisses bénéficient aussi de la présence de plusieurs membres du staff de l’équipe principale dans leur entourage. La volonté de bien faire est palpable et, dans ses conditions, pouvoir s’appuyer sur un attaquant dans une forme étincelante représente un plus mille fois bienvenu.

Pour le plaisir plus que la réputation

«Mais avant même d’être appelé pour le dernier rassemblement des A, on s’était déjà mis d’accord sur l’idée que je rejoindrais ensuite les M21 à Cluj.» Pourquoi? Comment? «C’était une envie particulière de ma part. On en a parlé avec les coaches (Murat Yakin et Patrick Rahmen). Je n’ai rien décidé seul, on ne m’a rien imposé. Tout a découlé de discussions entre nous, en fonction aussi de ma forme du moment.» Voilà aussi pourquoi, après avoir enchaîné les kilomètres sur le terrain et dans les airs, l’attaquant du FC Bâle se trouvait sur le banc au coup d’envoi face à la Norvège. Ce qui ne devrait plus être le cas dès dimanche face à l’Italie.

Ce n’est d’ailleurs plus que probablement qu’une question de jours avant que Zeki Amdouni ne quitte le championnat suisse pour une adresse plus glamour. Sans doute que ses performances en Roumanie et en Géorgie peuvent encore faire grimper un tant soit peu sa valeur. Mais au fond, son talent et ses qualités prennent déjà la lumière. Cet Euro M21, il n’en a pas besoin pour sa réputation. Juste pour son plaisir.