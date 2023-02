Football: Zeki Amdouni prend rendez-vous

La Super League est un feuilleton, qui tient en haleine ses suiveurs de mi-juillet à fin mai. Et chaque week-end, il y a des hommes au rendez-vous, des équipes qui se font et se défont, des histoires et des infos plus ou moins capitales. La Dream Team du week-end est un amuse-bouche, mais pour bien digérer tout cela, voilà ce qu’il faut retenir de ce 21e épisode de la saison du championnat de Suisse.