Tout est un peu plus compliqué pour Stade-Lausanne-Ouchy depuis le début de l’année. La première mi-temps de la rencontre de vendredi soir face à Winterthour ne pouvait sans doute pas mieux l’illustrer. 58% de possession de balle, plusieurs grosses actions auxquelles il a à chaque fois manqué un tout petit quelque chose pour se transformer en but et, mine de rien, une certaine vulnérabilité quand les Zurichois parvenaient à aligner trois passes. Vu que cela n’a pas souvent été le cas, le SLO a passé 45 minutes initiales plutôt tranquilles. À la manœuvre du jeu, mais pas complètement serein non plus.