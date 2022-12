Guerre en Ukraine : Zelensky à Bakhmout, le point le plus chaud du front

Cette visite apparaît comme le plus risqué des déplacements de Volodymyr Zelensky.

Volodymyr Zelensky a effectué mardi une visite surprise à Bakhmout, où il «a rencontré des militaires, s’est entretenu avec eux», a déclaré le service de presse de la présidence, sans plus de précisions. Une vidéo diffusée par la chaîne ukrainienne d’État Freedom a montré le président se prenant en photo aux côtés de soldats dans un bâtiment et leur donnant des médailles.

«Il me semble que les héros de Bakhmout devraient recevoir ce que tout le monde reçoit (…) J’aimerais souhaiter qu’il y ait de la lumière, mais la situation est si difficile qu’il y a de la lumière, puis il n’y en a plus», a-t-il dit, faisant allusion aux coupures de courant après les bombardements russes. Cette visite à Bakhmout apparaît comme le plus risqué de ses déplacements, les forces russes se trouvant aux portes de cette ville.

«Forteresse orientale»

Les troupes de Moscou tentent depuis l’été de s’en emparer, en particulier avec l’aide de mercenaires du groupe paramilitaire Wagner. Aujourd’hui en partie détruite par les combats, Bakhmout était jadis connue pour ses vignobles et ses mines de sel et comptait environ 70’000 habitants. Ces derniers mois, cette cité est devenue le lieu de pertes en apparence massives dans les deux camps du fait d’une guerre de tranchées épuisante, de duels d’artillerie lourde et d’assauts frontaux.