Guerre en Ukraine: Zelensky à Londres, qui promet missiles et drones d’attaque

«Aussi longtemps que nécessaire»

Dimanche, la France, où Zelensky a rencontré Emmanuel Macron, s’est engagée à former et équiper plusieurs bataillons avec «des dizaines de véhicules blindés et de chars légers, dont des AMX-10 RC», souvent utilisés dans des missions de reconnaissance. En Allemagne, le chancelier allemand Olaf Scholz a assuré que son pays soutiendrait l’Ukraine «aussi longtemps que nécessaire», et a annoncé un nouveau plan d’aide militaire de 2,7 milliards d’euros, incluant la livraison de nombreux chars, blindés et systèmes de défense antiaérienne.