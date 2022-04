Guerre en Ukraine : Zelensky accuse la Russie de commettre un «génocide»

Dimanche, le président ukrainien a réagi aux corps retrouvés dans les rues de la ville de Boutcha, après le départ des soldats russes.

«Oui, c’est un génocide. L’élimination de toute la nation et des gens, nous sommes citoyens d’Ukraine. Nous avons plus de 100 nationalités. Il s’agit de la destruction et de l’extermination de toutes ces nationalités», a-t-il déclaré dans un entretien avec la chaîne américaine CBS. «Et cela se passe dans l’Europe du XXIe siècle», a-t-il soupiré, dénonçant «la torture de toute la nation».