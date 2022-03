Guerre : Zelensky demande aux Européens de «prouver qu’ils sont avec l’Ukraine»

En visioconférence devant le Conseil européen, le président ukrainien a exhorté l’Europe à ne pas abandonner son pays. Bruxelles lui a répondu qu’elle prendra «ses responsabilités».

Le discours de Volodymyr Zelensky a suscité émotion, ovation et applaudissements nourris de la part des eurodéputés.

«L’Europe sera beaucoup plus forte avec l’Ukraine en son sein. Sans vous, l’Ukraine sera seule», a-t-il déclaré dans un discours en visioconférence aux eurodéputés, réunis à Bruxelles en séance extraordinaire, suscitant une ovation et des applaudissements nourris dans l’hémicycle. «Nous nous battons pour notre survie, mais nous nous battons aussi pour être des membres égaux en droits de l’Europe. Donc, prouvez que vous êtes avec nous, prouvez-nous que vous ne nous abandonnez pas, et que vous êtes vraiment des Européens!»