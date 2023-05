Zelensky dit avoir besoin de temps avant une contre-offensive

L’armée ukrainienne a entraîné de nouvelles forces et accumulé des munitions et du matériel fournis par les pays occidentaux qui seront, selon des analystes, la clef pour reprendre aux forces russes les territoires occupés. Le calendrier pour que Kiev lance ses efforts afin de reprendre du terrain dans les régions de Donetsk et Lougansk (Est) ainsi que de Kherson et Zaporijjia (Sud) demeure une question ouverte.