Zelensky en tournée internationale pour obtenir armes et soutien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit est arrivé en début d’après-midi à Bratislava et se dirigera ensuite vers Istanbul où il doit rencontrer son homologue turc Recep Tayyip Erdogan en début de soirée, dernière étape de sa tournée internationale visant à obtenir davantage d’armes occidentales et le soutien des Alliés pour l’ambition de Kiev de rejoindre l’Otan.

«Cela ne dépend que des Etats-Unis»

«Nous en discutons avec les Etats-Unis, cela ne dépend que d’eux actuellement», a ajouté Zelensky arrivé à Prague jeudi, après avoir visité le même jour la Bulgarie, membre de l’Otan et grand producteur de munitions. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a de son côté annoncé que son pays enverrait à Kiev des hélicoptères de combat et formerait des pilotes ukrainiens sur des chasseurs à réaction F-16 de fabrication américaine que l’Ukraine réclame depuis des mois à l’Occident.

L’accord céréalier en discussion

Les négociations avec le président turc, qui entretient des liens étroits avec Kiev et Moscou, devraient se concentrer sur un accord permettant d’exporter des céréales ukrainiennes à travers la mer Noire malgré la guerre ainsi que sur le sommet de l’Otan prévu mardi et mercredi à Vilnius. L’accord céréalier conclu en juillet 2022 avec le parrainage des Nations unies et de la Turquie expire le 17 juillet et la Russie a déclaré ne voir aucune raison de le prolonger.