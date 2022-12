Guerre en Ukraine : Zelensky et «l’esprit ukrainien» personnalité de 2022 pour «Time»

Choix aisé

«Pour avoir prouvé que le courage peut être aussi contagieux que la peur, pour avoir incité les gens et les nations à s’unir pour défendre la liberté, pour avoir rappelé au monde la fragilité de la démocratie - et de la paix -, Volodymyr Zelensky et l’esprit de l’Ukraine sont la personnalité de l’année 2022 du TIME», ajoute le magazine basé à New York.