Pourparlers russo-ukrainiens : Zelensky se dit «content d’avoir un signal de la Russie»

Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avec satisfaction que la Russie, lors des pourparlers, ne faisait plus que «poser des ultimatums».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est félicité samedi d’une nouvelle approche, «fondamentalement différente», de Moscou dans ses récents pourparlers avec Kiev, soulignant que la Russie ne se contentait plus de «juste poser des ultimatums».

Lors des dernières discussions, «on a commencé à parler», et Moscou «ne pose plus simplement des ultimatums», ce qui constitue «une approche fondamentalement différente», a ajouté Volodymyr Zelensky. Selon lui, au cours des deux dernières années, l’ Ukraine a sollicité Moscou «plus d’une dizaine de fois», «sans jamais avoir entendu qu’un dialogue pouvait avoir lieu.»

Trois sessions de pourparlers

Volodymyr Zelensky a tenu ces propos alors qu’une rencontre a eu lieu jeudi entre les chefs de la diplomatie russe et ukrainien en Turquie, la première à ce niveau depuis le début du conflit. Auparavant, trois sessions de pourparlers au niveau de délégations avaient eu lieu, la première à la frontière ukraino-bélarusse et les deux suivantes à la frontière polono-bélarusse. Ces pourparlers se poursuivent par visioconférence, a précisé samedi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, se refusant à donner plus de détails.