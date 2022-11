Guerre en Ukraine : Zelensky: «Ils veulent nous détruire par l’obscurité et le froid»

L’Ukraine engrange les promesses de soutien de pays européens, samedi, alors que le pays fait face aux attaques russes qui provoquent des coupures massives d’électricité et d’eau.

L’ Ukraine engrangeait les promesses de soutien face à Moscou samedi, au 90e anniversaire de l’Holodomor, la famine provoquée volontairement par le régime stalinien dans les années 1930, qui a acquis une nouvelle résonance depuis l’invasion russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que son peuple tiendrait bon face aux attaques russes, qui provoquent régulièrement des coupures massives d’électricité et d’eau alors que les températures hivernales s’installent.

«Nous ne pouvons pas être brisés»

«Les Ukrainiens ont vécu des choses vraiment terribles. Et malgré tout, ils ont conservé la capacité de ne pas obéir et leur amour de la liberté. Autrefois, ils voulaient nous détruire par la faim, aujourd’hui – par l’obscurité et le froid», a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée sur Telegram. «Nous ne pouvons pas être brisés.»