Zelensky limoge tous les chefs régionaux du recrutement militaire en Ukraine

Les responsables seront punis

«Le système doit être piloté par des gens qui savent qu’en temps de guerre, le cynisme et la corruption sont de la trahison», a dit le président. Selon lui, le recrutement militaire doit être organisé par «des soldats qui sont passés par le front ou qui ne peuvent plus être dans les tranchés parce qu’il ont perdu leur santé ou un membre». Il a promis de punir les responsables coupables de corruption et appelé les autres à «aller au front» s’ils veulent «garder leurs galons et prouver leur dignité».