Guerre en Ukraine : Zelensky: «Nous ferons tout pour remporter la victoire cette année»

«Nous avons enduré. Nous n’avons pas été vaincus. Et nous ferons tout pour remporter la victoire cette année», a lancé vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans une adresse à la Nation, un an après le lancement de l’invasion russe de l’ Ukraine . «Nous sommes forts. Nous sommes prêts à tout. Nous vaincrons tout le monde. Parce que nous sommes l’Ukraine!», a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Champs de ruines

Un an plus tard, des villes ukrainiennes ont été réduites en champs de ruines, une partie du pays est sous occupation russe et les deux camps comptent chacun plus de 150’000 tués ou blessés, selon des estimations occidentales.