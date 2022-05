Conflit ukrainien : Zelensky pourrait venir en Suisse en juillet

Le président ukrainien pourrait assister le 4 juillet, au Tessin, à l’ouverture de la conférence sur l’Ukraine qui doit se tenir à Lugano. Un sacré défi en termes de sécurité.

La Suisse se prépare à une visite officielle de Volodymyr Zelensky en juillet. En effet, le président ukrainien pourrait être présent chez nous le 4 juillet à l’occasion de l’ouverture de la conférence sur l’Ukraine organisée à Lugano. Si le chef d’État se rend bel et bien au Tessin, ce serait la première fois qu’il se rendrait en chair et en os à l’étranger depuis le début de la guerre. Zelensky a en tout cas indiqué le 30 avril sur Twitter qu’il avait discuté avec Ignazio Cassis des préparatifs de ce sommet.

Plus de monde que prévu

Même si sa venue, qui va se décider à la dernière minute, semble improbable, elle est plus qu’envisagée pour la Confédération et le Tessin. Les autorités se préparent en effet à un événement qui nécessitera des mesures de sécurité comme jamais auparavant en Suisse depuis la Seconde Guerre mondiale, révèle le Tages-Anzeiger. D’autant qu’il pourrait y avoir plus de participants que prévu au départ et que de nombreux représentants ukrainiens et chefs d’État occidentaux sont attendus.