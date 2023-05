Guerre en Ukraine: Zelensky promet à la Russie une défaite comme celle des nazis

«La même» que pour les nazis: Volodymyr Zelensky a promis la défaite à la Russie lundi, jour anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la veille de célébrations en grande pompe et sous haute sécurité à Moscou. Les pays occidentaux marquent l’anniversaire de la capitulation allemande, le 8 mai, mais Moscou a toujours retenu la date du 9, en raison d’une différence de fuseaux horaires.

Vladimir Poutine a fait de la défaite des nazis un élément essentiel de l’identité et du nationalisme russe, minimisant le rôle des autres Alliés. Et il n’a cessé aussi de placer son invasion de l’Ukraine dans cet héritage, affirmant que son voisin devait être «dénazifié». Mais lundi, c’est le président ukrainien qui a promis au régime poutinien le même destin que celui d’Adolf Hitler.

«Tout le vieux mal que la Russie moderne ramène sera vaincu de la même manière que le nazisme a été vaincu», a insisté Zelensky, dans une allocution diffusée sur ses réseaux sociaux. Il a annoncé dans la foulée que l’Ukraine marquera désormais la fin de la Seconde Guerre mondiale à la manière occidentale le 8 mai, et célébrera le 9, la Journée de l’Europe, comme les pays de l’UE que Kiev aspire à rejoindre au plus vite.

Craintes de Moscou

La Russie prépare de son côté ses commémorations avec mardi le traditionnel défilé militaire à l’ombre du Kremlin et un discours de Poutine, devant des milliers de soldats au garde-à-vous sur la place Rouge. Mais après quinze mois de revers sur les champs de bataille, les célébrations en Russie n’auront pas le lustre des années précédentes. Un peu partout dans le pays, des défilés et manifestations ont été annulés, les autorités avançant un risque «terroriste» trop élevé.

D’autant que les attaques en territoire russe, attribuées à Kiev par Moscou, se sont multipliées ces dernières semaines et qu’une vaste contre-offensive ukrainienne semble de plus en plus imminente voire est peut-être déjà en cours. «Quand on a à faire avec un État sponsor du terrorisme, de fait, il est mieux de prendre des mesures préventives», a justifié le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.