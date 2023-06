Guerre en Ukraine: Zelensky réclame un soutien sans faille à la «famille européenne»

Parallèlement, Moscou a affirmé que les forces ukrainiennes avaient tenté d’«envahir» la région russe de Belgorod et mené des frappes nourries qui ont fait onze blessés, notamment dans la ville frontalière de Chebekino. Le président ukrainien a profité de la tribune offerte par la deuxième réunion de la Communauté politique européenne (CPE) pour plaider avec force en faveur de l’adhésion de son pays à l’OTAN et à l’UE.

«Chaque doute que nous manifestons est une tranchée que la Russie essaiera d’occuper», a-t-il martelé. «Tous les pays européens qui ont une frontière avec la Russie et qui ne veulent pas que la Russie leur arrache une partie de leur territoire doivent être membres à part entière de l’OTAN et de l’UE», a-t-il poursuivi.

L’isolement de Poutine

Volodymyr Zelensky a de nouveau appelé ses alliés à fournir plus d’avions de combat et de systèmes de défense antiaérienne. «C’est difficile pour nous aujourd’hui, car nous n’avons pas d’avions de combat modernes, et c’est la raison pour laquelle la Russie domine le ciel», a-t-il déploré.