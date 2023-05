Zelensky récolte soutiens diplomatiques et aide militaire du G7

Les présidents américain Joe Biden (à g.) et ukrainien Volodymyr Zelensky, le 21 mai 2023 à Hiroshima (Japon).

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a obtenu dimanche de nouvelles promesses de matériel militaire ainsi qu’un soutien diplomatique «inébranlable» des pays du G7 à Hiroshima, au Japon. Le G7 regroupe les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et le Canada, ainsi que l’Union européenne.

Rencontrant notamment les chefs d’État et de gouvernement des sept démocraties les plus industrialisées, Volodymyr Zelensky a obtenu la promesse américaine de nouvelles livraisons de munitions, d’artillerie et de véhicules blindés d’une valeur de 375 millions de dollars, s’ajoutant au feu vert de Washington vendredi à la fourniture des avions de combat F-16 qu’il réclame depuis longtemps.