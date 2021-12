Ukraine : Zelensky se félicite du «ferme soutien» de Biden face à Poutine

Le président ukrainien a discuté jeudi par téléphone avec son homologue américain, alors que la menace russe sur son pays se fait de plus en plus pressante.

Les deux chefs d’État se sont parlé pendant une heure et demie, a indiqué Kiev, deux jours après le sommet virtuel au cours duquel Joe Biden a menacé Vladimir Poutine de sanctions comme il «n’en a jamais vu» en cas d’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Lors de leur appel, Joe Biden et Volodymyr Zelensky ont notamment «discuté de formats possibles de résolution du conflit au Donbass», région de l’Est ukrainien théâtre de sanglants affrontements depuis 2014, a indiqué le chef d’État ukrainien.

Le président américain, qui ne cesse d’insister sur l’importance de la diplomatie dans ce dossier sensible, s’est ensuite concerté avec les dirigeants du «groupe des neuf de Bucarest», qui rassemble des pays d’Europe de l’Est membres de l’Otan.

Les Occidentaux accusent depuis plus d’un mois la Russie d’avoir massé des dizaines de milliers de soldats près de la frontière ukrainienne. Le Kremlin assure répondre à des «provocations» et vouloir assurer sa sécurité.

Joe Biden et Vladimir Poutine se sont parlé deux heures mardi pour notamment tenter de résoudre cette crise, sans parvenir à faire tout à fait retomber les tensions, bien que les deux camps aient évoqué des discussions utiles. «J’ai été très clair, si en effet (Poutine) envahit l’Ukraine», il y aura des «conséquences économiques comme il n’en a jamais vu», a déclaré mercredi Joe Biden, écartant toutefois l’envoi de troupes américaines, Kiev n’étant pas membre de l’Otan.

«Mensonge», selon Moscou

Les tensions avec Moscou réveillent le spectre d’une flambée meurtrière en Ukraine, pays pauvre d’Europe orientale déchiré depuis sept ans par une guerre entre Kiev et des séparatistes pro-russes. Ce conflit a fait plus de 13’000 morts et son règlement politique, prévu par les accords de Minsk de 2015, est dans l’impasse.