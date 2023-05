Guerre en Ukraine: Zelensky visite le siège de la Cour pénale internationale

Larmes d'émotion

«Pas de paix sans justice»

«En route pour La Haye à la rencontre du Premier ministre Mark Rutte et du président Zelensky pour discuter de l’Ukraine. Notre soutien reste sans faille», a tweeté De Croo. «Cette rencontre résonne d’autant plus car c’est la Journée du Souvenir aux Pays-Bas et demain, celle de la Libération». Les Pays-Bas soutiennent l’Ukraine depuis l’invasion russe de février 2022. Le pays a notamment annoncé le mois dernier qu’il allait acheter pour 165 millions d’euros avec le Danemark 14 chars Leopard 2 afin de les donner à Kiev, qui réclame plus d’armes lourdes.