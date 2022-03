Berne : Zelenzky s’en prend à Nestlé: «il n’y a plus rien à manger à Marioupol»

Le président ukrainien a à son tour directement critiqué la multinationale suisse, qui maintient une partie de ses activités dans le pays de Vladimir Poutine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’en est pris directement à Nestlé samedi, lors de la manifestation sur la Place fédérale à Berne. Dans son discours, retransmis oralement et traduit en allemand, il a ironisé sur le slogan de la multinationale «Good Food, Good Life». «Les affaires fonctionnent toujours en Russie, tandis que Marioupol est en ruines et qu’il ne s’y trouve plus rien à manger», a-t-il dit.