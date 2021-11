France : Zemmour attaque «Closer» pour avoir révélé la grossesse de sa compagne

Le polémiste a porté plainte pour violation de la vie privée contre l’hebdomadaire français qui a publié des clichés le montrant aux côtés de Sarah Knafo et dévoilant aussi la grossesse de la jeune femme de 28 ans.

A 63 ans, le polémiste d’extrême droite est déjà père de trois enfants, Thibault, Hugo et Clarisse, nés d'une précédente union.

A en croire «Closer», c’est au mois de mai 2022, au lendemain du second tour de la présidentielle, que l’heureux événement serait prévu. «Prise de sang, échographie, la jeune femme a commencé à passer tous les examens nécessaires, sans cesser d’accompagner son mentor lors de chacune de ses sorties publiques récentes», peut-on lire dans les colonnes de l’hebdomadaire.

