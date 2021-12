France : Zemmour chez Hanouna: le débat a fini en clash dans les coulisses

Après l’émission de jeudi soir, deux élus de La France insoumise ont eu une altercation avec Stanislas Rigault, le jeune protégé du candidat d’extrême droite.

Ce dernier s’est également pris de bec avec Stanislas Rigault, président de Génération Z et protégé d’Eric Zemmour. Le jeune homme de 22 ans a provoqué Alexis Corbière en dénonçant ceux «qui n’osent pas dire «vive la France», comme certains députés de La France insoumise». «Je vais vous donner un conseil, continuez vos études, parce que vous les sacrifiez pour lui», a répondu le député. Ce à quoi Stanislas Rigault, certain de la victoire d’Eric Zemmour, a rétorqué: «Retournez enseigner car en 2022 c’est terminé l’Assemblée nationale».

«Espèce de lâche, va!»

Cette punchline a fait sourire le candidat de Reconquête et fulminer Alexis Corbière, qui est passé du vouvoiement au tutoiement: «Vous êtes un gamin, vous êtes un petit bourgeois. Tu vas te faire élire mon grand et on verra après!» Selon Télé 7 jours, le clash s’est poursuivi en coulisses. Des images montrent Raquel Garrido, la femme d’Alexis Corbière, s’en prendre verbalement à Stanislas Rigault: «Espèce de lâche, va! Sucer la bite à ton chef à la télé, tu trouves ça glorieux? Connard! Franchement, ce que tu as fait ce soir c’est honteux», s’est emportée l’élue LFI.