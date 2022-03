Présidentielle française : Zemmour «comprend» les gens qui ont traité Macron d’assassin

Invité mardi soir du 20 h de France 2, le candidat d’extrême droite s’est montré conciliant avec les gens qui ont insulté le président français lors de son meeting de dimanche au Trocadéro.

Douze jours. C’est dans douze jours que les résultats du premier tour de l’élection présidentielle française vont tomber. Et pourtant, la campagne peine toujours à décoller, plombée par la guerre en Ukraine, le manque apparent de suspense et l’absence de vrais débats de fond. Depuis dimanche, les médias français reviennent en long, en large et en travers sur la polémique née lors du meeting d’Eric Zemmour au Trocadéro, à Paris. Le candidat du parti «Reconquête» est en effet accusé d’avoir laissé la foule scander «Macron assassin» sans réagir.