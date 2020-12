Producteur noir tabassé à Paris : Zemmour défend les policiers «qui ont eu peur»

Le polémiste a justifié le comportement des policiers qui ont tabassé Michel Zecler par «l'effet de panique». Il s'est également montré sévère avec la victime.

«Je vois mal des policiers se lever le matin et se dire: ‘Tiens, je vais briser ma carrière et je vais taper un type noir, de surcroît, comme ça il y aura une belle émotion’. Non, il y a eu un engrenage, visiblement ils ont pris peur, ils ont paniqué», tout en reconnaissant que «cela ne veut pas dire qu'ils ont eu raison».