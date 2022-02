Immigration : Zemmour veut un mur à «toutes les frontières européennes»

Favorable à «l’immigration zéro», le candidat d’extrême droite à la présidentielle française a défendu ses idées, mercredi soir sur BFMTV.

Le candidat d’extrême droite Eric Zemmour a réclamé mercredi soir la construction d’un «mur» à «toutes les frontières» extérieures de l’Union européenne pour lutter contre l’immigration et veut soutenir financièrement les pays prêts à en bâtir. «J’y suis favorable, la France et l’Allemagne refusent. La commissaire européenne suédoise (Ylva) Johansson refuse», mais «moi je ferai basculer la majorité européenne en faveur du mur, qui sera financé sur fonds européens», a-t-il lancé sur BFMTV. «Les pays qui ont fait un mur comme la Hongrie défendent la civilisation européenne», a estimé le candidat Reconquête! à la présidentielle. Favorable à «l’immigration zéro», Eric Zemmour veut un mur à «toutes les frontières européennes» extérieures terrestres. La France, du fait de sa géographie, ne serait pas concernée, a-t-il précisé. Et «on fera une police spéciale» avec des «garde-frontières aux frontières françaises», a-t-il ajouté, sans préciser le coût de la mesure.