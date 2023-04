Scooter percuté à Paris: Zemmour veut une loi autorisant le «contact tactique» pour la police 

«Faire comme les Anglais»

Un policier a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, soupçonné d’avoir percuté avec une voiture de service un scooter conduit par trois adolescents , blessés dans l’accident, le 13 avril à Paris, puis d’avoir modifié sa version des faits. Peu avant minuit, dans le XXe arrondissement de la capitale, un scooter transportant trois mineurs de 17, 14 et 13 ans, dont l’un sans casque, avait été poursuivi par une voiture de police avant de chuter.

«L’un était sans casque» et, selon Eric Zemmour, «ils faisaient du rodéo, ce qui est interdit par la loi, et en plus ils sont en délit de fuite», a-t-il accusé, avant de reconnaître que la conductrice du scooter faisait en réalité l’objet d’une enquête pour «refus d’obtempérer». Interrogé sur la méthode employée, Eric Zemmour est «favorable à ce que les Anglais font depuis quelques mois, ce qu’ils appellent le contact tactique» qui autorise sous condition les policiers à percuter le véhicule poursuivi pour lutter contre les rodéos urbains. «Je suis favorable à l’évolution de la loi et faire comme les Anglais», a-t-il insisté, assurant «qu’en Angleterre ce genre d’activité a diminué drastiquement».