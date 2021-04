Oscars 2021 : Zendaya a attiré tous les regards

L’actrice a fait sensation aux Oscars. En plus d’être sublime, elle a été la seule star à porter un masque anti-Covid sur le tapis rouge.

Sur le tapis rouge, elle a été la seule célébrité à porter un masque anti-Covid, avant de le retirer pour poser devant les photographes. Durant le show, qui s’est tenu dans une gare historique de Los Angeles, l’héroïne de la série «Euphoria», assise à une table au sein du public, a eu continuellement le visage masqué, contrairement à la majorité des convives. Elle ne l’a enlevé que lorsqu’elle a présenté une catégorie de nominations. Pourtant, la présentatrice de la soirée, l’actrice Regina King, avait expliqué aux invités le protocole de sécurité à suivre, le comparant à un tournage de film: «Quand on est filmé, on enlève le masque, quand ce n’est plus le cas, on le remet.» Sur les réseaux sociaux, les fans de Zendaya ont été nombreux à la féliciter d’avoir été aussi exemplaire.