Zendaya a fait son retour sur scène à Coachella

Si aujourd’hui Zendaya est principalement connue et reconnue pour son travail d’actrice (et de productrice), on a parfois tendance à oublier que l’Américaine de 26 ans est également chanteuse. Huit ans après son dernier live en date, la compagne de Tom Holland a rappelé aux spectateurs de Coachella le 22 avril 2023 qu’elle n’était pas douée uniquement pour jouer la comédie.