Cinéma

Zendaya a tourné secrètement pendant la pandémie

«Malcolm & Marie», tel est le titre du film avec Zendaya et John David Washington réalisé en pleine crise du coronavirus.

Commencé, et terminé, pendant la pandémie: telle est la particularité de «Malcolm & Marie». Un film dont on ne sait pas grand-chose, même si l’on peut supposer, à voir l’image postée par Zendaya sur son compte Instagram , qu’il s’agit d’une romance.

Zendaya est donc l’interprète principale de ce film, en compagnie de John David Washington. Le tournage, révèle deadline.com , s’est déroulé du 17 juin au 2 juillet dans une grande propriété à proximité de Carmel, en Californie. Mais sa genèse est plus ancienne. Le 16 mars, Sam Levinson a appris de HBO l’arrêt de la production, en raison de la pandémie de Covid-19, de la saison 2 de la série «Euphoria», dont il est le créateur, et Zendaya l’héroïne.

Quelques jours plus tard, l’actrice de 23 ans lui a téléphoné en lui demandant s’il pouvait écrire et réaliser un film pendant la quarantaine. En six jours, Levinson a pondu le scénario de «Malcolm & Marie». Et a immédiatement pensé à proposer le rôle principal masculin à John David Washington, 35 ans, vu dans «BlacKkKlansman» et qu’on retrouvera dans «Tenet», de Christopher Nolan (sortie le 12 août).