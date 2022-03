Télévision : Zendaya dans «Buffy contre les vampires»?

La star d’«Euphoria» pourrait jouer dans le reboot très attendu de la série culte des années 1990.

Vous vous souvenez de Sarah Michelle Gellar, qui incarnait Buffy dans la série culte des années 1990 et du début des années 2000? Interrogée par Evan Ross Katz pour son livre «Every Generation a Slayer is Born – How Buffy Staked Our Hearts», la comédienne aujourd’hui âgée de 44 ans a dévoilé le nom de l’actrice qu’elle voudrait voir à sa place dans la peau de Buffy Summers. «Je vote Zendaya», a-t-elle lancé.