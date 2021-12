Los Angeles : Zendaya et Tom Holland s’entendent à merveille

À l’affiche du nouveau volet de «Spider-Man», les deux acteurs vivent une histoire d’amour sans nuages.

Zendaya et Tom Holland jouent dans «Spider-Man: No Way Home», à voir dès le 15 décembre 2021, au cinéma.

S’ils ne cachent plus leur amour depuis qu’ils ont été vus en train de s’embrasser en juillet 2021, Zendaya et Tom Holland, tous deux âgés de 25 ans, ne s’étaient jamais exprimés publiquement sur leur romance. Interviewés à Londres dimanche 5 décembre 2021, lors de la première du film «Spider-Man: No Way Home», dans lequel ils se donnent la réplique, les deux acteurs ont lâché quelques confidences. Pour Tom, tout a commencé par une amitié qui s’est transformée par la suite. «On a été deux amis qui ont vécu les mêmes expériences et les mêmes problèmes, on pouvait avoir une épaule sur laquelle pleurer. Cela a été quelque chose de très important pour nous deux», a expliqué le Britannique qui a connu une célébrité fulgurante à l’âge de 19 ans en incarnant Spider-Man au cinéma.