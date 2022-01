Zendaya et Tom Holland vont vivre en Angleterre

Angleterre : Zendaya et Tom Holland vont s’installer près de Londres

Le couple a acheté une demeure pour 3 millions de livres et s’y installera après quelques rénovations.

Tom Holland et Zendaya s’apprêtent à emménager ensemble.

Zendaya, qui possède une maison à Los Angeles, va devoir s’habituer au climat plus froid et humide de l’Angleterre. Selon les informations du «Mirror», l’actrice et son chéri, Tom Holland, ont en effet choisi de s’installer dans la patrie de celui qui a incarné Spider-Man à trois reprises. Le couple a choisi une maison d’une valeur de 3 millions de livres sterling (3,7 millions de francs) située à Richmond, au sud-ouest de Londres.